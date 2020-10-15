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Сыктывкарская «Ника» ждет звезду WNBA Брианну Тернер

Сыктывкарская «Ника» ждет звезду WNBA Брианну Тернер

15 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Она будет играть на своей позиции тяжелого форварда

Нового игрока баскетбольной команды «Ника» Брианну Тернер ждут в Сыктывкаре в конце октября - начале ноября. Первую игру со звездой WNBA можно будет наблюдать в столице Коми 22 ноября, пишет «Комиинформ».

Решение о подписании контракта с Брианной Тернер было принято еще в июне, поэтому главный тренер команды Дмитрий Шумихин согласился сказать пару слов о баскетболистке еще до первого ее выступления на паркете в составе «Ники». В данный момент остались технические моменты по подписанию контракта, согласованию и так далее.

- Тернер — это большой подвижный игрок. Первый сезон за пределами США она вполне успешно провела в Австралии, теперь будет играть в России. Европейский баскетбол несколько отличается от того, которому учат в Штатах. Поэтому мы опасались брать игрока после колледжа. Но теперь, когда она адаптирована к баскетболу FIBA, риски хоть и есть, но все же минимальны. Ее качество игры, статистические показатели нас полностью устроили, поэтому с нетерпением ждем приезда Брианны, - отметил Дмитрий Шумихин.

В «Нике» Тернер будет играть на своей позиции тяжелого форварда, впрочем, с тем же успехом она может сыграть и на пятом номере – центрового. С учетом возможностей Тернер будет строиться и новая стратегия игры как в атаке, так и в защите.

- Да, конечно будут сложности, играет роль и школа, и языковой барьер, но с такими сложностями регулярно сталкиваются профессиональные команды. Сегодня большинство команд в премьер лиге имеют в своем составе американских игроков, - рассказал Дмитрий Шумихин.

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