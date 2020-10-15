В Коми с коронавирусом будут бороться студенты медколледжей

На борьбу с коронавирусом наравне с медиками вышли студенты медицинских колледжей, рассказал глава Коми Владимир Уйба во время традиционного видеообращения, передает «КП Коми».

Сложная эпидемиологическая ситуация вынуждает прибегнуть к помощи будущих медиков. Так, Сыктывкарский медколледж уже направил 25 студентов-волонтеров в поликлиники и больницы Сыктывкара, Эжвы, Усть-Вымского и Корткеросского районов. Медикам Печорской ЦРБ помогают 17 студентов Промышленно-экономического техникума. Совсем скоро врачей поддержат и студенты Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

- Я искренне благодарю всех ребят, которые еще не закончили учебу, но уже работают на передовой, чем оказывают нам всем огромную помощь, - подытожил Владимир Уйба.

На 13 октября в Коми лабораторно подтверждено 10 072 (+152) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровел 8001 (+90) человек. Всего с начала пандемии умерло 139 (+3) пациентов.

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