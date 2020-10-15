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Сыктывкарка рассказала об ощущениях от забега в казанском марафоне

Сыктывкарка рассказала об ощущениях от забега в казанском марафоне

15 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Анны Корниловой / Сыктывкарка рассказала об ощущениях от забега в казанском марафоне
В мероприятии приняла участие целая команда бегунов из столицы Коми

11 октября в Казани прошел марафон. Сыктывкарка Анна Корнилова пробежала 42 километра и пришла к финишу пятой в своей возрастной категории. Спортсменка рассказала порталу PG11.ru о своих ощущениях от забега и о подготовке к марафону.

Как рассказала девушка, она никогда не мечтала пробежать марафон:

— Четыре года назад после первого полумарафона я уверенно заявила, что никогда этого не сделаю! Но на новый год мне подарили слот на 42 километра, со словами «ты можешь больше» и назад пути уже не было, — поделилась девушка.

Старт должен был состояться еще 6 мая, но из-за сложной эпидемиологической ситуации марафон переносили два раза, по этой же причине Анна пропустила долгожданный забег на Кипре.

— Когда мы все находились на самоизоляции, мне казалось, что я почти разучилась бегать, но любовь к бегу взяла вверх и я пробежала полумарафон вокруг трех домов у себя во дворе.

Девушка рассказала, что подготовка к марафону была сложной как физически, так и психологически:

— Подготовку к забегу я начала с нового года, общее количество километров, которое я пробежала за это время, составило 2 270. Ну и, конечно, ограничивала себя во всяких «вредностях», ведь 42 километра ничего лишнего тащить не хочется.

Спортсменка уверена, что Казань — это прекрасный вариант для бегуна:

— Хорошая организация, недалеко от родного города, очень ровная трасса, чтобы поставить личный рекорд.

Девушка пришла 327-ой из 1200 человек, которые пробежали в этот день марафон, и пятой в своей возрастной категории.

— Я выполнила своей план на все 100%, пробежала за 3 часа 25 минут, со средним темпом 4.52 минуты на километр. Изначально рассчитывала сделать это за 3 часа 30 минут.

Анна поделилась, что из Сыктывкара собрались огромная дружная команда, около 26 человек из бегового клуба SyktyvkarRunners.

— Думаю, во мне сомневалась только я, все остальные были уверенны, что я это сделаю. Я уверена, что пробежала этот забег «не на все деньги», но пока повторять не хочу. Однако в голове уже есть мысли пробежать ультрамарафон, но надо будет долго договариваться с ногами, — подытожила спортсменка.
 

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Спорт

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