Сыктывкарка рассказала об ощущениях от забега в казанском марафоне15 октября 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Фото Анны Корниловой / Сыктывкарка рассказала об ощущениях от забега в казанском марафоне
В мероприятии приняла участие целая команда бегунов из столицы Коми
11 октября в Казани прошел марафон. Сыктывкарка Анна Корнилова пробежала 42 километра и пришла к финишу пятой в своей возрастной категории. Спортсменка рассказала порталу PG11.ru о своих ощущениях от забега и о подготовке к марафону.
Как рассказала девушка, она никогда не мечтала пробежать марафон:
— Четыре года назад после первого полумарафона я уверенно заявила, что никогда этого не сделаю! Но на новый год мне подарили слот на 42 километра, со словами «ты можешь больше» и назад пути уже не было, — поделилась девушка.
Старт должен был состояться еще 6 мая, но из-за сложной эпидемиологической ситуации марафон переносили два раза, по этой же причине Анна пропустила долгожданный забег на Кипре.
— Когда мы все находились на самоизоляции, мне казалось, что я почти разучилась бегать, но любовь к бегу взяла вверх и я пробежала полумарафон вокруг трех домов у себя во дворе.
Девушка рассказала, что подготовка к марафону была сложной как физически, так и психологически:
— Подготовку к забегу я начала с нового года, общее количество километров, которое я пробежала за это время, составило 2 270. Ну и, конечно, ограничивала себя во всяких «вредностях», ведь 42 километра ничего лишнего тащить не хочется.
Спортсменка уверена, что Казань — это прекрасный вариант для бегуна:
— Хорошая организация, недалеко от родного города, очень ровная трасса, чтобы поставить личный рекорд.
Девушка пришла 327-ой из 1200 человек, которые пробежали в этот день марафон, и пятой в своей возрастной категории.
— Я выполнила своей план на все 100%, пробежала за 3 часа 25 минут, со средним темпом 4.52 минуты на километр. Изначально рассчитывала сделать это за 3 часа 30 минут.
Анна поделилась, что из Сыктывкара собрались огромная дружная команда, около 26 человек из бегового клуба SyktyvkarRunners.
— Думаю, во мне сомневалась только я, все остальные были уверенны, что я это сделаю. Я уверена, что пробежала этот забег «не на все деньги», но пока повторять не хочу. Однако в голове уже есть мысли пробежать ультрамарафон, но надо будет долго договариваться с ногами, — подытожила спортсменка.
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15 октября 2020, 11:20
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