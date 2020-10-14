Фото дня в Сыктывкаре: удивительная красота увядающей осени

Горожане делятся удивительными снимками
Фото дня в Сыктывкаре: удивительная красота увядающей осени14 октября 2020
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@chibbi._.flower
@chibbi._.flower
Красота такая
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