Минздрав России: «Заразиться коронавирусом от вакцины нельзя»

Вакцина «Спутник V» исключает риск заражения коронавирусом, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, передает «Российская Газета».

- Заразиться коронавирусом от вакцины, конечно, нельзя. Нужно просто четко следовать инструкции, - сказала Драпкина, подчеркнув, что в правилах применения препарата четко прописаны все возможные побочные эффекты и хронические заболевания, при которых прививка противопоказана. При этом, по ее словам, только 10% из тестировавших вакцину отмечают небольшое повышение температуры в первый день, а в большинстве случаев она переносится достаточно хорошо, подчеркивает «РГ».

Эксперт также пояснила, что вакцинация от коронавируса проводится в два этапа. Антитела группы G, которые отвечают за иммунитет, появляются в разном титре. Их проверяют на 21-й и 42-й день после введения препарата, то есть - через три недели после первой прививки и через такой же период после введения вакцины второй раз.

Драпкина считает, что российская вакцина — это реальное средство, чтобы остановить пандемию:

- Все инфекционные заболевания были побеждены, потому что была открыта эра вакцинопрофилактики. То, что есть возможность использовать вакцину, то, что она создана, это дает чувство уверенности, - подытожила она.

Напомним, на 13 октября в Коми лабораторно подтверждено 9920 (+147) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 7911 (+75) человек. Всего с начала пандемии умерло 136 пациентов.

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