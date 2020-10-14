В Нацмузее Коми появится легендарный сюрреалист Рене Магритт

Национальный музей Республики Коми приглашает погрузиться в мир иллюзий бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. На экспозиции «Рене Магритт. Вероломство образов», которая откроется в Выставочном зале 15 октября в 11 часов, будут представлены 50 уникальных цветных литографий мастера, собранных на протяжении нескольких лет из частных европейских коллекций.

- Пленительные картины-ребусы Рене Магритта побуждают нас к размышлению о парадоксальном устройстве мироздания, о природе зримого и незримого. Ведомые художником, мы попадаем в созданный им мир, где «каждая видимая вещь скрывает что-то от наших глаз». Здесь Магритт, словно волшебник, одним движением руки меняет сущность предметов, заставляет летать камни, останавливает время, - так характеризуют работы мастера в Нацмузее.

Трубка, которая таковой не является, ночная улица под ясным дневным небом и загадочный мужчина в шляпе-котелке – эти образы стали знаковым явлением в культуре XX века. Примечательно, что ни одно из российских собраний не обладает живописными работами Магритта – в этом есть уникальность знакомства зрителя с практически полной коллекцией литографий бельгийского художника и возможность предложить свою разгадку ребусов.

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