Во время рейда в Сыктывкаре сотрудники ГИБДД остановили злостного нарушителя и отправили под суд

13 октября прошел рейд ГИБДД на улице Морозова. Сотрудники ДПС останавливали машины и проверяли их на наличие неположенных модификаций. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

Один из сотрудников ДПС рассказал, что ближе к зиме многие автолюбители ставят себе неположенные модификации на машины: изменяют подвеску, делают низкую посадку. Отмечается, что преимущественно такими изменениями занимаются владельцы «пятерок», «шестерок» и «семерок».

Автолюбителя на «двенашке» остановили для проверки документов. В ходе осмотра автомобиля выяснилось, что у него на колесах стоит разная резина: на передних - зимняя, на задних - летняя. Сотрудники ДПС отметили, что это сильно влияет на безопасность вождения. На водителя составили протокол об административном нарушении.

Инспекторы также остановили владельца «пятерки». Сотрудники ДПС отметили, что этого водителя на подобных рейдах останавливают не в первый раз. В прошлом на автомобиле стояли неродные колеса, они угрожали безопасности. Водитель исправил нарушение.

После тщательного осмотра автомобиля сотрудники ДПС заметили, что в салоне на кресле водителя нет подголовника. Это является нарушением, в отношении водителя составлен протокол об административном нарушении. Сотрудник ДПС заявил, что отсутствие подголовника серьезно угрожает здоровью водителя, так как во время ДТП он может получить травму шеи.

Во время составления протокола выяснилось, что у водителя имеются неоплаченные штрафы. В отношении него составили протокол и доставили его в спецприемник. Там он будет ожидать ближайшего заседания суда.

В ГИБДД отметили, что наблюдается рост нарушений в отношении модификаций автомобилей. В 2019 году зафиксировали 321 нарушение, а в 2020 году - 617, что в два раза больше. Сотрудники ДПС отметили, что принимаются меры для снижения количества подобных нарушений, в том числе увеличение частоты подобных рейдов.

13 октября зафиксировали 7 нарушений, которые связаны с незаконной модификацией автомобиля.

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