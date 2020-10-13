В ГИБДД рассказали, за какие действия на пешеходных переходах не надо штрафовать водителей

ГИБДД направила в свои региональные подразделения инструкции для инспекторов, разъясняющие, за какие действия на пешеходных переходах не надо штрафовать водителей: если траектории пешехода и машины не пересекаются, то уступать дорогу пешеходу не нужно и наказывать автомобилиста за это не следует, пишет во вторник «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию от МВД РФ.

Скан письма с разъяснениями для инспекторов за подписью начальника ГИБДД Михаила Черникова был опубликован в ряде телеграм-каналов, в МВД «Ъ» подтвердили подлинность документа.

- Документ касается применения норм ПДД и КоАП, связанных с проездом пешеходных переходов, - пишет издание.

Согласно ПДД, водитель, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим улицу, или «вступившим на проезжую часть». Под термином «уступить дорогу» подразумевается, что автомобилист не должен начать или продолжать движение, если это заставит пешехода «изменить направление движения или скорость», поясняет издание.

В 2012 году Верховный суд (ВС) РФ постановил, что если траектории пешехода и машины не пересекаются, то уступать дорогу водитель не обязан, и штрафовать его нельзя. В письме инспекторам за подписью Черникова еще раз разъясняются эти правила.

- Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении, - говорится в документе. Если водитель не вынуждает пешехода, «имеющего по отношению к нему преимущество», изменить скорость или направление движения, в действиях автомобилиста нет никакого правонарушения, поясняет начальник ГИБДД.

В МВД пояснили, что упомянутое письмо было направлено в региональные подразделения ГИБДД "в целях выработки единой государственной политики в области безопасности дорожного движения" и «разъяснений порядка применения положений пунктов ПДД с учетом позиции Верховного суда».

Источник издания, знакомый с подготовкой документа, сказал, что дополнительные инструкции понадобились потому, что некоторые инспектора по-прежнему некорректно штрафуют водителей за их действия на пешеходных переходах, несмотря на озвученную еще в 2012 году позицию ВС РФ по данному вопросу.

«Ъ» напоминает, что водителей, не уступающих дорогу пешеходам на переходах, штрафуют на 1,5 - 2,5 тыс. руб. по ст. 12.18 КоАП (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). В 2019 году было возбуждено 1,37 млн дел по данной статье, за девять месяцев этого года - 874,5 тыс., отмечает издание.

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