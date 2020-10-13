Сыктывкарец выпрыгнул из окна, чтобы сбежать от приставов

23-летний сыктывкарец дважды без уважительной причины не явился на судебное заседание, где должно слушаться уголовное дело по обвинению его в угрозе убийством и уклонении от административного надзора. Судья постановила привести подсудимого и разрешила входить им в помещения без согласия проживающих там лиц.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Коми, дверь квартиры на первом этаже панельного дома открыла бабушка. «Внука дома нет», – сказала она судебным приставам, но неуверенно. Тем не менее должностные лица службы вошли, осмотрели помещение и обнаружили подсудимого – он прятался под кроватью.

Предполагая, что будет взят под стражу в зале суда, молодой человек стал собирать сумку, перемещаясь из комнаты в комнату. В одной из них было открыто окно, в которое подсудимый выскочил. Судебный пристав – за ним. Погоня во дворах продолжалась минут 20, пока беглец не выдохся. Его попытка спрятаться под машиной, чтобы отдохнуть, не удалась.

Подсудимый был принудительно доставлен в суд в назначенному времени. К его уголовным статьям добавилась административная: судебным приставом по ОУПДС составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

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