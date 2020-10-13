Вакцина от коронавируса в Коми: можно ли будет отказаться и когда придет следующая партия

Более 70% россиян не хотят делать себе прививку от коронавирусной инфекции, об этом сообщают «РИА Новости». Будет ли выбор у сыктывкарцев? Портал PG11.ru узнал о том, когда поступит вакцина и можно ли будет от нее отказаться.

Когда поступит новая партия вакцин?

Сообщается, что в рамках соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительства Коми, в республику поставят 710 доз вакцины от коронавируса. Партия прибудет в ноябре 2020 года.

В этом году вакцинация от коронавируса будет проходить в 6 государственных медицинских организациях:

Сыктывкарская городская поликлиника №3;

Эжвинская городская поликлиника;

Ухтинская городская поликлиника;

Воркутинская больница скорой медицинской помощи;

Усинская ЦРБ;

Интинская ЦГБ;

Эти медицинские организации оснащаются низкотемпературным холодильным оборудованием, которое позволит хранить вакцины. Сейчас проводится подготовительная работа.

Кого будут прививать?

Минздрав Республики Коми сообщает, что в соответствии с рекомендациями, в приоритете будут вакцинироваться следующие категории граждан:

все сотрудники медицинских организаций;

работники образовательных организаций;

полицейские;

работники общественного транспорта;

работники торговли;

сотрудники органов социальной защиты населения;

работники предприятий общественного питания;

сотрудники других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, банков, химчисток, охранных предприятий и других);

ученики средних и высших образовательных учреждений ;

; лица, подлежащие призыву на военную службу;

Можно ли будет отказаться от прививки?

Минздрав Коми сообщает, что в соответствии с федеральным законом, вакцинация проводится с согласия граждан, при отсутствии медицинских противопоказаний. Граждане имеют право отказаться от прививки, подтвердив отказ в письменной форме с указанием причины.

Хотят ли вакцинироваться сыктывкарцы?

В нашей группе «ВКонтакте» мы спросили у людей, готовы ли они сделать себе прививку от коронавируса?

Большинство заявили, что вакцина - опаснее самого заболевания.

На 13 октября в регионе лабораторно подтверждено 9920 (+147) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 7911 (+75) человек. Всего с начала пандемии умерло 136 пациентов.

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