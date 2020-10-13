Вакцина от коронавируса в Коми: можно ли будет отказаться и когда придет следующая партия

Вакцина от коронавируса в Коми: можно ли будет отказаться и когда придет следующая партия13 октября 2020
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Сыктывкарцы отказываются прививаться
Более 70% россиян не хотят делать себе прививку от коронавирусной инфекции, об этом сообщают «РИА Новости». Будет ли выбор у сыктывкарцев? Портал PG11.ru узнал о том, когда поступит вакцина и можно ли будет от нее отказаться.
Когда поступит новая партия вакцин?
Сообщается, что в рамках соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительства Коми, в республику поставят 710 доз вакцины от коронавируса. Партия прибудет в ноябре 2020 года.
В этом году вакцинация от коронавируса будет проходить в 6 государственных медицинских организациях:
- Сыктывкарская городская поликлиника №3;
- Эжвинская городская поликлиника;
- Ухтинская городская поликлиника;
- Воркутинская больница скорой медицинской помощи;
- Усинская ЦРБ;
- Интинская ЦГБ;
Эти медицинские организации оснащаются низкотемпературным холодильным оборудованием, которое позволит хранить вакцины. Сейчас проводится подготовительная работа.
Кого будут прививать?
Минздрав Республики Коми сообщает, что в соответствии с рекомендациями, в приоритете будут вакцинироваться следующие категории граждан:
- все сотрудники медицинских организаций;
- работники образовательных организаций;
- полицейские;
- работники общественного транспорта;
- работники торговли;
- сотрудники органов социальной защиты населения;
- работники предприятий общественного питания;
- сотрудники других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, банков, химчисток, охранных предприятий и других);
- ученики средних и высших образовательных учреждений;
- лица, подлежащие призыву на военную службу;
Можно ли будет отказаться от прививки?
Минздрав Коми сообщает, что в соответствии с федеральным законом, вакцинация проводится с согласия граждан, при отсутствии медицинских противопоказаний. Граждане имеют право отказаться от прививки, подтвердив отказ в письменной форме с указанием причины.
Хотят ли вакцинироваться сыктывкарцы?
В нашей группе «ВКонтакте» мы спросили у людей, готовы ли они сделать себе прививку от коронавируса?
Большинство заявили, что вакцина - опаснее самого заболевания.
На 13 октября в регионе лабораторно подтверждено 9920 (+147) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 7911 (+75) человек. Всего с начала пандемии умерло 136 пациентов.
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