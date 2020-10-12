Фото дня в Сыктывкаре: завораживающее великолепие золотой осени

Горожане делятся удивительными снимками
Фото дня в Сыктывкаре: завораживающее великолепие золотой осени12 октября 2020
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@olezhiq_q
@olezhiq_q
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12 октября 2020, 17:15
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