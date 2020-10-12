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ООО «Технопарк» окончательно отказалось от строительства полигона на границе с Коми

ООО «Технопарк» окончательно отказалось от строительства полигона на границе с Коми

12 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
newtimes.ru / Участок, на котором планировалось строительство мусорного полигона
Персонал компании и сотрудники ЧОП покинут Шиес до конца 2020

Почти трехлетний протест на станции Шиес судя по всему подходит к завершению. Спустя полгода после публичного признания тогда еще врио губернатора Архангельской области Александра Цибульского, что полигона не будет, ООО «Технопарк» сообщило об отказе от своих строительных планов. Фирма заявила, что не будет проводить даже инженерно-изыскательские и проектные работы, передает «КП Коми».

ООО «Технопарк» уверяет, что техника, персонал компании и сотрудники ЧОП покинут Шиес до конца 2020 года. Судя по графику по графику работ вывоз имущества ООО «Технопарк» завершится через полтора месяца - до конца ноября 2020 года. Кстати, за рекультивацией можно наблюдать в прямом эфире.

— ООО «Технопарк» сообщает о завершении проекта ЭкоТехноПарк «Шиес». Компанией принято решение об отказе от дальнейших работ по реализации проекта, включая инженерно-изыскательские и проектные работы. Рекультивация участка представляет собой комплекс мероприятий, направленных на восстановление плодородия, проведение лесохозяйственных работ и комплекса агротехнических мероприятий по восстановлению и улучшению структуры грунтов. Рекультивация земельного участка будет осуществляться силами подрядных организаций Архангельской области и Республики Коми. Информация о проведении работ, а также о подрядных организациях доведена до правительства Архангельской области и администрации МО «Урдомское», — сообщается на сайте проекта «ЭкоТехноПарк «Шиес».

Компания уверяет, что весной — летом 2021 года на станции планируют высадить 33 тысяч сеянцев сосны. Также будет завезен почвогрунт в размере 45 тыс. м3. Компания просит экоактивистов не препятствовать технике, которая будет заниматься рекультивацией. Техника для рекультивации будет добираться до Шиеса своим ходом с Сыктывкара через переправу через Вычегду в Мадмасе и до самой станции по трассовому проезду Трансгаз Ухты. Отметим также, что за год, это первый официальный релиз ООО «Технопарк», который размещен на сайте компании.

Напомним, что возведение мусорного полигона на станции Шиес без технического проекта и разрешения на строительство началось летом 2018 года. Сразу же инвестор столкнулся с протестом местного населения — люди организовали на станции круглосуточную вахту, затем она переросла в коммуну. В июне 2019 года стройку законсервировали, чтобы провести государственную экологическую экспертизу. Некоторые СМИ сообщали, что «заморозка» объекта связана с особым поручением аппарата президента.

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Строительство Экология

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