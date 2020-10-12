Подборка «удаленных» вакансий для сыктывкарцев

Популярность удаленной работы продолжает расти с каждым днем. Как показывает практика, такая занятость может стать очень полезной как для сотрудников, так и для самой компании. Сегодня найти такую работу не сложнее, чем любую другую. Популярные сайты вакансий уже добавили такой фильтр для поиска, а работодатели выкладывают новые объявления каждый день. Портал PG11.ru подготовил для сыктывкарцев подборку вакансий с удаленной занятостью.

Программист 1С - от 30 000 до 60 000 рублей на руки

Федеральная компания, предоставляющая полный спектр услуг по автоматизации управления и учета на предприятиях торговли и общепита ищет программистов для работы в проектах. Опыт необязателен, занятость - полная, возможна подработка сменами по 4-6 часов. От кандидатов требуется знание 1С (УФ, СКД, запросы, расширения), желательно знание типовых конфигураций: Розница, УТ, Бухгалтерия, ЗУП. Как говорится в объявлении, работа сложная, но интересная.

По словам работодателя, у компании уже достаточно большая команда программистов (причем не только 1С, но и .NET, PHP) и много проектов, связанных с интеграциями (связывают 1С и не только 1С с - Rabbit MQ, Битрикс24, шины данных, обмены, конвертации, разного рода оборудование штрихкодирования, Power BI). У компании есть офисы в Сыктывкаре, Кирове, Краснодаре, Симферополе. Поэтому можно работать удаленно на полный рабочий день из дома или организовать рабочее место в этих городах. Официальное оформление по трудовому договору.



Специалист технической поддержки - от 28 000 до 55 000 рублей до вычета налогов

Компания, занимающаяся продажами и проведением онлайн-обучения на специальной платформе ищет новых специалистов в команду. Если вам нравится помогать людям решать их задачи, придумывать нестандартные решения, вы энергичны, коммуникабельны и аккуратны — вам будет интересно сотрудничать с компанией.

Требования к кандидатам следующие: опыт работы от года, образование техническое как плюс, грамотный русский язык, навыки деловой переписки, наличие компьютера, подходящего для выполнения рабочих задач, и скоростного Интернета.

В основные обязанности входит:

техническая поддержка пользователей (консультирование по функционалу и возможностям системы, разработка нестандартных решений под задачи пользователя, тестирование функционала, написание баг-репортов, технических заданий);

проведение обучающих консультаций по Skype для новых клиентов;

проведение консультаций и настроек системы по задачам клиентов (привязка домена клиента к нашему ns-серверу, редактирование html-страничек в сms-системе, настройка рассылок, каналов для учета трафика с помощью utm-меток, анализ продаж и конверсий).



Работодатель предлагает 40-часовую рабочую неделю, оплачиваемое недельное обучение при приеме на работу, стабильную зарплату: 25 000 рублей на испытательный срок (два месяца), далее - 30 000 рублей (на руки) плюс возможность ее повышения за счет бонусной части при проведении обучений, консультаций, настроек системы. Оформление по ТК РФ, полностью белая зарплата, ДМС, адекватное руководство, которому важен не процесс, а результат.



Руководитель группы операторов контакт-центра - от 35 000 рублей на руки

Во всемирно известную сеть пиццерий требуется сотрудник на полную занятость в удаленный контактный центр. По словам работодателя, вы не будете привязаны к определенному месту, сможете путешествовать по миру, параллельно работая, и при этом получать стабильную зарплату.

Будущему сотруднику предстоит обеспечивать эффективную и бесперебойную работу контакт-центра, контролировать показатели смены, работать с обратной связью операторов, организовывать кадровую работу. А на период стажировки будете принимать заказы по России и Казахстану, консультировать клиентов, оформлять заявки и предложения. От кандидатов ожидают, что они имеют опыт работы лидером группы, менеджером от года, обладают грамотной устной и письменной речью, организованны и дисциплинированны, стрессоустойчивы. А также умеют работать в условиях многозадачности, с google-документами, а также имеют ПК или ноутбук на операционной системе Windows 8 (и выше) с оперативной памятью от 4 ГБ с высокоскоростным интернетом.

Работодатель предлагает гибкий график 30-45 часов в неделю, работу в ночное время (с 01 до 09 по Москве), официальное оформление по ТК РФ, почасовую заработную плату от 35 000 рублей в месяц без задержек, во время первого месяца стажировки — 25 000 рублей. При отклике на вакансию вам предстоит выполнить тестовое задание, максимально приближенное к тому, что вы будете делать на работе и пройти интервью.



Специалист службы поддержки от 32 000 рублей до вычета налогов

В одну из крупнейших компаний страны, в подразделение онлайн-каталога, объединяющий интернет-магазины требуется специалист поддержки клиентов с опытом работы 1–3 года на полную занятость. Вам предстоит консультировать клиентов, обрабатывать их письменные и устные обращения, жалобы, решать нестандартные вопросы, предоставлять в смежные подразделения необходимую для решения проблемы информацию, оформлять и обрабатывать запросы во внутренних системах.

Кандидат должен иметь опыт ведения деловой переписки, быстро печатать, в прошлом работать специалистом поддержки или оператором колл-центра не меньше полугода и быть технически компетентным, понимать, как работают сервисы на сайтах и мобильные приложении, просто и понятно объяснять сложные вещи. График работы 5/2 с плавающими выходными или 2/2, оформление официальное по ТК РФ.



Менеджер по продажам на телефоне - от 20 000 рублей до вычета налогов

Одному из крупнейших мобильных операторов страны требуется на частичную занятость сотрудник, можно без опыта работы. В обязанности входит: продавать услуги проводного доступа в интернет и цифрового телевидения одной из самых крупных телекоммуникационных компаний России, заводить заявки на проведение интернет. Вся работа осуществляется по существующей клиентской базе.

Требования к соискателю следующие: коммуникабельность и жизнерадостность, грамотная речь, способность объяснить любому клиенту преимущества продаваемого тарифа. Для работы потребуется компьютер или ноутбук, стабильно работающий интернет от 10 мб/сек, гарнитура с микрофоном и тихое помещение.

Взамен работодатель предлагает полностью официальную, стабильно выплачиваемую зарплату, официальное оформление по договору ГПХ*, гибкий график с удобными сменами: 10:00-14:00, 13:30-17:30, 17:00- 21:00.

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