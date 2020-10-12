В Сыктывкаре произошло ДТП с участием крана, машины охраны и «адского» автобуса

В Сыктывкаре на перекрестке улицы Энгельса и Печорской с участием трех автомобилей. Портал PG11.ru узнал подробности.

Водитель автомобиля Renault Logan 1995 года рождения двигался по улице Печорская и осуществлял поворот налево. В это время по главной дороге двигался «адский автобус» (с государственным регистрационным знаком 666), водитель автомобиля не предоставил ему преимущество, из-за чего случилось столкновение.

Отмечается, что во время аварии светофор на перекрестке не работал. В результате столкновения Renault отбросило в сторону автомобиля с манипулятором, из-за чего они столкнулись.

В аварии никто не пострадал.

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