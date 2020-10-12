В Сыктывкаре произошло ДТП с участием крана, машины охраны и «адского» автобуса

В Сыктывкаре произошло ДТП с участием крана, машины охраны и «адского» автобуса12 октября 2020
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Фото очевидца/ ДТП на перекрестке Печорская и Энгельса
На перекрестке не работал светофор
В Сыктывкаре на перекрестке улицы Энгельса и Печорской с участием трех автомобилей. Портал PG11.ru узнал подробности.
Водитель автомобиля Renault Logan 1995 года рождения двигался по улице Печорская и осуществлял поворот налево. В это время по главной дороге двигался «адский автобус» (с государственным регистрационным знаком 666), водитель автомобиля не предоставил ему преимущество, из-за чего случилось столкновение.
Отмечается, что во время аварии светофор на перекрестке не работал. В результате столкновения Renault отбросило в сторону автомобиля с манипулятором, из-за чего они столкнулись.
В аварии никто не пострадал.
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12 октября 2020, 16:52
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