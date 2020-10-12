Коми заняла 13 место в рейтинге доступности дизельного топлива в России

Больше всего дизельного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше всего – жители Ивановской области, разница в цене в разных регионах превышает 30%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По оценкам экспертов, в 2020 году в России цены на дизельное топливо оставались довольно стабильными. По состоянию на вторую половину сентября, средние потребительские цены на дизтопливо в целом по стране составили 48,02 рубля за литр, что на 0,6% выше, чем на конец 2019 года.

Для оценки доступности дизельного топлива для населения в регионах РФ эксперты РИА Новости рассчитали объем дизельного топлива, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения. Результаты рейтинга свидетельствуют, что наиболее доступное дизельное топливо в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1875 литров дизельного топлива. В число лидеров также входят Москва и Чукотский автономный округ, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1,6 тысячи литров дизельного топлива. Еще в девяти регионах на среднемесячную зарплату доступно более тысячи литров дизельного топлива.

В числе лидеров по доступности дизельного топлива преимущественно регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Кроме них в первую двадцатку рейтинга входят только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

В Коми цена на дизельное топливо во второй половине сентября составила 49 руб. 10 копеек. С начала 2020 года стоимость снизилась на 2%. Эксперты подсчитали, что на чистую среднюю зарплату в Коми можно купить 975 литров дизтоплива. Регион находится на 13-м месте по доступности дизельного топлива.

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