Названы три продукта, которые позволяют быстро похудеть

Пользователь китайского портала Sohu перечислил три продукта, которые помогают сбросить вес, не прибегая к жестким ограничениям, пишет РИА Новости.

По его словам, в рационе обязательно должны быть огурцы. В них содержится большое количество воды и пищевых волокон — поэтому, съев огурец, можно почувствовать насыщение. Кроме того, они ускоряют сжигание жиров, а их калорийность низкая.

Также следует есть брокколи, пищевая ценность которой очень высока. Овощ ускоряет обмен веществ и кровообращение. Также в нем содержится большое количество пищевых волокон, которые способствуют насыщению и помогают сжигать жир.

Еще одним продуктом, полезным для похудения, пользователь портала назвал богатые клетчаткой овсяные хлопья. Их употребление способно обеспечить чувство сытости, тем самым снизить аппетит. Овсянку можно дополнить обезжиренным йогуртом. Кроме того, каша помогает очищать кишечник и человек худеет естественным путем.