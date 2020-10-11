Фото дня от сыктывкарца: Тайга

- Кстати, на протяжении всего пути по лесу нас сопровождала собака лайка по имени Тайга. Я много раз пытался сделать с ней красивый снимок, но, как только направлял на неё фотоаппарат, она тут же отворачивалась от меня или убегала с тропы. Но всё же, мне удалось поймать один очень интересный момент, когда она остановилась и подняла голову вверх, открыв пасть.

