Пенсионерам из сел России напомнили о доплатах

За выплатой следует обратиться пенсионерам, которым положена доплата за сельский стаж в размере в среднем 1421,56 рубля. Это касается только тех, кто недавно выработал сельский стаж и уволился с работы или переехал из города в село, сообщает ФАН, со ссылкой на сайт ПФР.

Автоматически прибавки к пенсии приходят тем, кто получил право на эту доплату до 1 января 2019 года. Остальным же нужно заявить о себе.

- Если гражданин, например, дорабатывал необходимый стаж в сельском хозяйстве, то после увольнения автоматического повышения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии не будет. Такому пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ, где находится его выплатное дело, с заявлением о перерасчете и подтверждающими документами, — отметили в Пенсионном фонде.

Специалисты подчеркнули, что сельская прибавка составляет 25% от фиксированной выплаты к пенсии и полагается только неработающим пенсионерам по старости или инвалидности, которые живут в сельской местности и имеют стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

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