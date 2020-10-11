Медик рассказала об опасности консервов во время пандемии

Для поддержания иммунитета важно получать достаточное количество витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и салатной зелени. Промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью, отметила врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.

Фастфуд, консервы и жареная пища – не лучший набор продуктов для поддержания иммунитета, а следовательно, и употребления в период пандемии коронавируса, заявила врач, отметив, что не лишнем также будет исключить из рациона и сахар, поскольку он негативно влияет на стенки сосудов. Об этом эксперт рассказала РИА Новости.

По словам эксперта, в тревожный для населения период иммунитет нужно поддерживать, а не ослаблять, поэтому особенно важно получать достаточное количество витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и салатной зелени. Желательно, чтобы в рационе присутствовала рыба, морепродукты, птица, молочные продукты, посоветовала Ненастина. Также надо больше пить жидкостей.

– Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать, – рассказала врач, отметив, что усилить иммунитет лишь продуктами нельзя, нужно больше двигаться, дышать свежим воздухом и избегать стрессов.

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