Россиянам напомнили, кто имеет право на дополнительный выходной

Государственная инспекция труда в Коми напомнила, какие категории работников в силу закона имеют право на дополнительные выходные дни (с оплатой или без нее).

женщины, работающие в сельской местности, по основной работе, имеют право на один выходной день в месяц без сохранения заработной платы

один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель и другое лицо, воспитывающее ребенка без матери), работающий в районе Крайнего Севера или приравненной к нему местности и имеющий ребенка в возрасте до 16 лет, имеет право на один день в месяц без сохранения заработной платы

один из родителей, имеющий ребенка-инвалида (опекун, попечитель, другое лицо, воспитывающее ребенка-инвалида без матери), как по основной работе, так и по совместительству, имеет право на четыре дня в месяц с оплатой в размере среднего заработка

Напомним также, в Коми утвердили критерии, по которым граждан определяют к категории пострадавших от последствий распространения коронавируса. По этим критериям планируется определять возможность обучения по программам профессионального обучения и дополнительного профобразования. Всего определено четыре категории граждан.

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