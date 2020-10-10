Фото дня от сыктывкарца: потрясающее лунное гало в ночном небе10 октября 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 6+
@vladmakeenkov / Фото дня от сыктывкарца: потрясающее лунное гало в ночном небе
Горожане делятся очень удивительными снимками
@vladmakeenkov
— Первая ночь — первое гало. Вот я и вернулся из поездки в деревню Верхний воч, которая находится на границе с Пермским краем в 300 километрах от Сыктывкара. Время провел замечательно! Отдохнул от инстаграма и интернета. Только дикая природа и фотоаппарат. Рыбачили, охотились, фотографировали и наслаждались красотой природы. В первую ночь, кстати, нам очень повезло увидеть лунное гало и вдобавок сделать фотографии с туманом и фонарем. Короче, дальше будет еще больше красоты!
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