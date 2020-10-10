В Коми медведь разодрал автомобиль

9 октября жители деревни Красная, которая находится в Сыктывдинском районе, обнаружили изуродованный автомобиль. Очевидцы уверждают, что это дело медвежьих лап.

Участковый выехал на место и по документам, которые остались в машине, выяснил, чья это машина. Автомобиль принадлежит молодому парню, который работает в лесу недалеко от деревни Красная. Со слов местных жителей, он был в шоке, когда увидел, что произошло.

Напомним, 20 июля в поселке Каджером заметили косолапого. Зверь пожаловал к жителям села и проник прямо на участок. К счастью, все обошлось лишь «фотосессией» для бурого. Фото опубликовали в Сети. На снимках видно, что мишка спокойно разгуливает по участку частного дома и с интересом разглядывает его обитателей. Тем не менее, такое соседство весьма опасно, поэтому остается ждать ответа от ответственного ведомства. Пока дальнейшая судьба косолапого гостя остается туманной.

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