Выразительные формы и нежные улыбки: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Погода в Сыктывкаре стремительно портится, становится все холоднее, а небо большую часть дня затянуто тучами. Но разве это беда, если суествуют потрясающе яркие девушки, которые вполне способны своим сиянием согреть целый город? Портал PG11.ru подготовил еженедельную подборку фотографий сыктывкарских красавиц.

@ulanovasvetlana

@lenochka_poltavskaia

@_fayacharmy_

@_lui__lu

@kristina_tomsha_

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