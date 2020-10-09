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Фото дня от сыктывкарца: завораживающая атмосфера осенней охоты

Фото дня от сыктывкарца: завораживающая атмосфера осенней охоты

09 октября 2020 Возрастное ограничение: 6+
@vladmakeenkov
Горожане делятся очень удивительными снимками

@vladmakeenkov

- Наш первый день начался с раннего подъёма. На часах было около 5:00 утра, когда мы встали и двинулись в путь. Было ещё темно. В этот день необходимо было пройти 25 километров по лесу, чтобы проверить петли на рябчика. Постепенно светало. Затем вышло солнце, и лес засиял осенними красками. Особенно интересно смотрелись ели, усыпанные различными разноцветными листьями, как и всё вокруг. Здесь была настоящая прекрасная осень, которую так хотелось увидеть и пофотографировать, ведь у нас такого не бывает, так как лес состоит, в основном, из елей и сосен. И, кстати, ели в этом месте тоже другие: более узкие, с заострёнными верхушками.

Пройдя 8 километров, мы остановились у избушки, чтобы поесть и передохнуть, а затем двинулись дальше. Целый день мы гуляли по лесу, проверили 200 петель и к 3 часам уже вернулись обратно. Всего мы пробыли в лесу 10 часов и оставшуюся часть дня уже просто отдыхали, ведь пройти 25 километров по асфальту - это одно, а по дикому лесу - совсем другое. Дорога постоянное петляет, идёт вверх и вниз, приходится перешагивать через брёвна, проходить через болота и ручьи, но это того стоит.

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