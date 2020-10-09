В Сыктывкаре появилось лекарство от коронавируса

В столице Коми появился препарат от COVID-19. Фото горожане опубликовали в Intstagram.

Как видно на снимке, в аптеки поставили препарат «Коронавир». Ценник, как и обещали федеральные СМИ, мягко говоря «кусается» - 11 900.

Напомним также, Упаковка нового российского препарата против коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

Ранее компания сообщила, что «Арепливир» может появиться в аптеках уже 21 сентября.

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