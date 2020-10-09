Минздрав рассказал, как избавиться от давки в автобусах во время пандемии

Главам регионов со сложной эпидемиологической обстановкой следует скорректировать графики работы предприятий и организаций, заявил 8 октября главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико, передает КП Коми.

- Я бы рекомендовал руководителям регионов со сложной эпидемиологической обстановкой скорректировать графики работы части предприятий и организаций, изменив время начала и окончания рабочего дня. Таким образом удастся разгрузить общественный транспорт в часы пик и снизить скорость распространения коронавируса и других респираторных инфекций, — сказал Брико журналистам.

По его словам, часть организаций может начинать работать не в девять, а в восемь-одиннадцать часов утра, соответственно сместив и время окончания работы.

В первую очередь предложение адресовано не руководителям предприятий, а главам регионов, потому что именно они могут принимать принципиальные решения, которые будут обязательны для всех. Как это сделал Собянин в Москве, введя нормативы для предприятий по обязательной удаленной работе сотрудников.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»