Минздрав рассказал, как избавиться от давки в автобусах во время пандемии

Минздрав рассказал, как избавиться от давки в автобусах во время пандемии09 октября 2020
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Фото из архива «Pro Города»
В первую очередь предложение адресовано не руководителям предприятий, а главам регионов
Главам регионов со сложной эпидемиологической обстановкой следует скорректировать графики работы предприятий и организаций, заявил 8 октября главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико, передает КП Коми.
- Я бы рекомендовал руководителям регионов со сложной эпидемиологической обстановкой скорректировать графики работы части предприятий и организаций, изменив время начала и окончания рабочего дня. Таким образом удастся разгрузить общественный транспорт в часы пик и снизить скорость распространения коронавируса и других респираторных инфекций, — сказал Брико журналистам.
По его словам, часть организаций может начинать работать не в девять, а в восемь-одиннадцать часов утра, соответственно сместив и время окончания работы.
В первую очередь предложение адресовано не руководителям предприятий, а главам регионов, потому что именно они могут принимать принципиальные решения, которые будут обязательны для всех. Как это сделал Собянин в Москве, введя нормативы для предприятий по обязательной удаленной работе сотрудников.
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09 октября 2020, 14:08
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