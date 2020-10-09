Россиянам посоветовали оставаться дома на этих выходных

Минздрав рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта из-за распространения COVID-19, заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

- В ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта, — сказал Кузнецов журналистам.

Он напомнил, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости коронавирусом.

- Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших, - цитирует Кузнецова РИА Новости.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России заразились 1 260 112 человек, из них более 22 тысяч погибли, свыше миллиона вылечились.

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