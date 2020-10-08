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В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать новых ограничений по COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать новых ограничений по COVID-19

08 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Россиянам сейчас необходимо тщательно защищаться от гриппа

Кроме того, руководитель Управления считает, что россиянам надо тщательно защищаться от гриппа. Избежать новых ограничений поможет соблюдение введенных на сегодняшний день правил, подчеркнула в интервью каналу Россия-24 глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она отметила, что говорить сейчас о второй волне коронавируса неправильно. Об этом сообщает «Российская Газета».

- Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок, - пояснила глава ведомства. По ее словам, пока вирус не пройдет по всему миру и по всему сезонному циклу, нельзя понять, где какая волна.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что россиянам сейчас необходимо тщательно защищаться от гриппа. Так называемая микс-инфекция (совмещенная инфекция) может дать очень негативный результат. К счастью, пока в стране таких случаев не зарегистрировано.

Нет и серьезных мутаций коронавируса, которые могли бы повлиять на эпидпроцесс. Как подчеркнула Попова, коронавирус меняется значительно медленнее, чем вирус гриппа.

При этом важно, что он не становится «злее» и не начинает быстрее передаваться от человека к человеку. Поэтому вакцина способна защищать человека от вируса. В нее включаются те фрагменты, которые стабильны. Именно на них и вырабатывается иммунитет.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что ситуация с коронавирусом в России осложняется. Заболеваемость растет в 60 регионах. Медики отмечают рост заболеваемости среди людей старше 60 лет. У них все чаще болезнь протекает в тяжелой форме.

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Коронавирус

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