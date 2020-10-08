Фото дня в Сыктывкаре: лесные жители готовятся к зиме

@olezhiq_q

- Чтобы сфотографировать белку, нужно запастись терпением, ведь они очень шустрые и их сложно поймать в кадре, но результат думаю стоит того. #природавокругнас #природасевера #белка #обработкафото

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