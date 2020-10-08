Вернулся с того света: в Коми усыпленный пес выкарабкался из могилы

В Ухте овчарку по кличке Кирюша усыпили и похоронили в лесу. Однако пес очнулся, выкарабкался из неглубокой ямы и побрел в сторону дома. Одинокий пес заставил дрогнуть сердце автоледи Ольги Лысцевой: она остановилась, забрала пса и передала его зоозащитникам. Именно это спасло жизнь обессиленному псу. Невероятную историю о силе жизни рассказали зоозащитники из Ухты, передает «КП Коми».

22 сентября Ольга ехала по делам из столицы Коми в Ухту. Неожиданно она заметила овчарку, которая медленно брела по обочине дороги. Девушка поехала дальше, но грустный пес не выходил у нее из головы. Спустя 20 километров автоледи приняла решение вернуться. К тому времени обессиленный пес уже лежал у дороги. Ольга его накормила и поместила на заднее сиденье авто. Истощенная собака проспала все 150 километров, которые оставались до Ухты. На следующей день девушке нужно было ехать в Санкт-Петербург. К счастью, на помощь пришли зоозащитники фонда «Добрый город» - они приютили пса, начали его лечить, а также разместили объявление о поиске хозяев. Неожиданно на связь вышли хозяева собаки, которые поведали невероятную историю. Пса зовут Кирюша, он жил в Емве, болел, поэтому было решено его усыпить. Затем глава семьи увез собаку в лес, чтобы предать земле. Совпадало и время, и место, и даже выбритая для смертельной инъекции лапа. Однако пес выжил, по всей видимости выкарабкался из неглубокой ямы и побрел в сторону дома.

Правда, спустя время предполагаемые хозяева открестились от своих слов — якобы труп Кирюши на месте. Однако фото в доказательство своих слов они присылать не стали, а позже удалили всю переписку. Между тем, зоозащитники сделали необходимые анализы и не нашли у собаки смертельных заболеваний. Единственный недуг - возможный хронический артрит. Псу показан периодический прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Возраст собаки примерно 7 лет. Сейчас, когда у Кирюши все хорошо, ему начали искать новый дом. Зоозащитники будут искать новых хозяев тщательно, чтобы пес больше не оказался в подобных ситуациях, полных лишений и боли. По вопросам знакомства звонить 8 (904) 273-72-86 Светлана.

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