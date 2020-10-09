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Разбор: нужен ли в Коми запрет на продажу спиртного в жилых домах?

Разбор: нужен ли в Коми запрет на продажу спиртного в жилых домах?

09 октября 2020 Возрастное ограничение: 12+
Фото из архива PG11.ru / Нужен ли в Коми запрет на продажу спиртного в жилых домах?
Большинство сыктывкарцев считает, что это хорошая идея

На октябрьском заседании сессии депутаты Госсовета РК утвердят поправки в закон о запрете продажи алкогольной продукции в точках общепита, которые находятся в жилых домах. Ранее проект об ужесточении требования к питейным заведениям в домах прошел общественное обсуждение.

Законопроект разработан для того, чтобы обеспечить общественный порядок, а также защитить права граждан на тишину и отдых дома. Проект закона устанавливает запрет на продажу алкоголя в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 30 квадратных метров.

В пояснительной записке к проекту закона говорится о том, что сегодня есть проблема в части нарушения общественного порядка в кафе, барах и иных заведениях, торгующим алкоголем, находящихся на прилегающих к жилым домам территориях, во дворах и детских площадках.

По данным МВД Коми, по итогам 2019 года, отмечается рост выявленных правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции на 89,5% — с 410 до 777. Также поступают многочисленные жалобы от людей на нарушения. С 2019 года по настоящее время в Сыктывкаре зарегистрировано 52 сообщения о нарушениях общественного порядка в отношении трех предприятий общепита, а в Воркуте зафиксировано 215 жалоб в отношение кафе.

По результатам мониторинга объектов общественного питания, реализующих крепкие спиртные напитки и пиво, поступили предложения от администраций муниципалитетов установить требования к площади зала для посетителей в таких торговых объектах не менее 30 квадратных метров. Введение запрета может привести к закрытию 15% или 11 объектов общественного питания из 75, продающих алкоголь в жилых домах.

Мнения общественников

А что об этом законопроекте думают сыктывкарские общественные деятели? Нужен ли этот закон?

Валерий Черницын, главред «Красного знамени»

— Уверен, что ни о каком общественном порядке, тишине и покое те, кто стоит за этой инициативой, и не думают. А вот о том, чтобы убрать таких, например, конкурентов, как «Красное&Белое», «Бристоль» и прочие, думают, уверен, самым непосредственным образом. Я уж не говорю о несетевых маленьких магазинчиках шаговой доступности, чье разорение будет крайне «уместно» в нынешних-то условиях.

Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики

— Лично я поддерживаю любые законы, направленные на ограничение употребления алкоголя, кроме введения полного сухого закона. Правда, не думаю, что именно эта мера что-то изменит, потому что не касается причин явления: люди много пьют и шумят не потому, что магазины находятся в домах, это не корень проблемы.

Сергей Морохин, журналист

— К запретительным мерам в отношении алкоголя отношусь крайне скептически, поскольку они не приносят должного результата. Чтобы народ меньше увлекался горячительными напитками, да не куролесил по ночам, надо создавать условия для нормальной жизни. В это понятие входят не только спортсооружения, парковые зоны и развлекательные центры в шаговой доступности. Людям нужна работа, причем не абы какая, а реально достойная по деньгам и интересная. С этим у нас как раз проблема. Сегодня в Сыктывкаре самая распространенная для мужчин вакансия — это охранник. Живем в стране, где более миллиона здоровых мужиков чего-то или кого-то сторожат. Стыдоба! Вот от такой безнадеги люди и пьют. А что еще им остается делать?

Мнения сыктывкарцев

Портал PG11.ru провел опрос в своем официальном паблике «ВКонтакте», чтобы выяснить, что горожане думают о о запрете продажи алкогольной продукции в точках общепита.

 

Согласно результатам опроса, большинство сыктывкарцев уверено, что такой закон нужен. 

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А как вы думаете о таком законопроекте? Расскажите в комментариях.

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Алкоголь Закон

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Комментарии 2

17 минут назад Дмитрий Паскар
Да ничего не поменяется, только больше станет алкашей. Будут еще подпольно гнать и паленку продавать.
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15 минут назад Жаба
Да не так их много этих магазинов, лучше ночные наливайки закрыть и все.
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