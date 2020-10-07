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Врач рассказал, как справиться Коми со второй волной коронавируса

Врач рассказал, как справиться Коми со второй волной коронавируса

07 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com/ Дмитрий Максимов
Аппараты ИВЛ повреждают легкие

В последнее время стремительно увеличивается количество заболевших коронавирусом в Республике Коми. Только с 1 октября заболело более 700 человек. Портал PG11.ru узнал у врача, сможем ли мы пережить вторую волну пандемии.

Заведующий педиатрическим отделением Дмитрий Максимов заявил, что коронавирус никуда не делся и перешел в наступление. 

- Заболеваемость, как и следовало ожидать, с приходом холодов и возвращением народа из отпусков начинает нарастать. Конечно, не каждый больной с симптомами ОРВИ болен «короной», но реальность такова, что в случае повышения заболеваемости лучше, как говорится, «перебдеть». Каким будет осенний подъем заболеваемости - никто не знает. А поэтому не лишним будет вспомнить азы самозащиты от вируса, чтобы потом не кусать локти, - заявляет врач.

Дмитрий Максимов отмечает, что необходимо вспомнить про термин «вирусная нагрузка». Как считает врач, избежать встречи с ковидом вряд ли удастся, однако уменьшить эту самую нагрузку до безопасного уровня - легко. 

- С малым количеством вируса ваш организм справится без особых усилий. Многие люди в период прошлой эпидемии думали, что вот только стоит им выйти из дома, как сразу опасный вирус на них непременно свалится с воздуха, они его вдохнут и, как говорят медики, «exzitis letalis». На самом деле, пребывание на свежем открытом воздухе с точки зрения заражения вирусами абсолютно безопасно, если только вы не находитесь с источником инфекции в тесном лицевом или «ручном» контакте, - отмечает Дмитрий Максимов.

Врач рассказывает, что больной выделяет вирус в атмосферу вместе с кашлем, чиханием и оставляет на поверхности, касаясь своими руками. На поверхности так же рано или поздно оседают и частицы, которые выкашливает больной.

Если вдохнуть в себя опасную дозу вируса проблематично, так как для этого нужно длительно находится с больным в одном тесном помещении, то собрать её своими руками с поверхности, а затем перенести на лицо случайным касанием - так это запросто. Поэтому контактный путь для распространения вируса наиболее важен. Мне, например дико видеть, как учителя в школе не выпускают детей на перемену. Они явно создают сами себе реальную угрозу, потому как забыли про такое явление, как диффузия вещества в газах. Не думают о том, что дети являются чаще переносчиками вируса и реже, чем взрослые, болеют ковидом. Или они на 100% уверены, что в их-то классе никто из детей не переносит вирус в лёгкой или бессимптомной форме? А если таких детей в классе несколько? Выпустите детей в коридор, пара дежурных протрет парты, а потом сквозняком проветрите класс. И все, - рассказывает специалист. 

Врач подчеркнул, что в первую очередь при ковиде маска нужна больному. Она осаждает на себе мокроту, содержащую частицы вируса, и уменьшает дальность их разлета. 

Дмитрий Максимов считает, что Республика Коми сможет развернуть койки для всех потенциальных больных, однако медицинского персонала критически не хватает. 

- Медики ведь тоже болеют. Острая нехватка персонала случится, если рост заболеваемости будет неконтролируемым. Что хорошо, республика успела подтянуть оснащение больниц и закупить достаточно аппаратов ИВЛ. Однако рассчитывать на эти машины не стоит - они также оказывают повреждающее воздействие на легкие, - заключил Дмитрий Максимов. 

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Коронавирус

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Комментарии 1

20 минут назад Александр
Вирус до выборов Коми не понималос а после выборов чтото стримительно пошло вер сразу кабуто нету други апасных болезний кроми вируса или что мы все болезни победили особенно спид
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