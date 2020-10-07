Для получения маткапитала снова понадобятся заявление и справки

С 1 октября семьям, желающим продлить получение ежемесячных выплат из материнского капитала до двухлетия или трехлетия ребенка, нужно подать соответствующее заявление и сведения о доходах, пишет БНК.

Упрощенный (беззаявительный) порядок продления выплат, введенный в период эпидемиологических ограничений, распространялся на семьи с детьми, достигшими одного года или двух лет с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. Продлевать его не стали, следует из пресс-релиза отделения ПФР по Коми.

Напомним, право на ежемесячные выплаты из маткапитала, которые производит ПФР, имеют семьи, где после 1 января 2018 года рожден/усыновлен второй ребенок. Главное условие: среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе (в Коми в 2020 году – не более 29 тыс. 736 рублей на члена семьи в месяц). Ежемесячная выплата из средств материнского капитала поступает до достижения ребенком трех лет. Для семей, обратившихся за этой мерой соцподдержки в 2020 году, размер выплаты составляет 13 тыс. 691 рубль в месяц.

Заявления о назначении выплаты принимают в клиентских службах ПФР (необходима предварительная запись), МФЦ «Мои документы», через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. К заявлению требуется приложить сведения о доходах всех членов семьи. Родителям, обратившимся за выплатой в первые шесть месяцев после рождения ребенка, она будет установлена с даты рождения малыша, обратившимся позднее – с даты подачи заявления.

Всего с 1 января 2018 года 1700 семей Коми подали заявление о назначении ежемесячной выплаты из материнского капитала. Общая сумма средств, направленных на выплату, составляет 112,5 млн рублей.

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