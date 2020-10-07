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Что снимают в Коми: топ фильмов от независимых режиссеров

Что снимают в Коми: топ фильмов от независимых режиссеров

07 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
boomstarter.ru/ Топ фильмов от жителей Коми
Почти все картины в жанре «драма»

14 октября в Сыктывкаре пройдет фестиваль уличного кино, на котором покажут фильмы амбициозных российских режиссеров. А какими фильмами знамениты киноделы Коми? Портал PG11.ru подготовил для вас топ фильмов от независимых режиссеров.

Никита Белорусов - Ноль, 2015 год

«Ноль» повествует о нелегкой судьбе главного героя, который хочет сбежать из холодной Республики Коми в теплые края, однако на реализацию его плана ему требуется 70 тысяч рублей. Дохода на его основной работе физруком ему не хватает, поэтому он решает работать «выбивальщиком» долгов. Картина хорошо строит контраст на образе физрука, который с искренней любовью общается с детьми, и бандита, который жестко выбивает долги.

Наталия Шуричева - Память поколений, 2015 год

Фильм повествует о трагических судьбах женщин-спецпереселенок, которые были вынуждены пройти через огромные жизненные трудности. У главной героини фильма когда-то было все, о чем может мечтать женщина - любовь, семья, дом. Она растила своих детей и верила, что так будет всегда. Но ее лишили всего и насильно увезли на Север. Единственное, что осталось у нее теперь - горсточка родной земли, а еще - вера и надежда.

На съемку фильма собирали деньги на одной из известных краудфандинговых платформ. Всего удалось собрать 120 тысяч рублей.

Сергей Шестаков - Санитарный День, 2016 год

Павел узнаёт о своём страшном заболевании, после чего решает отгородиться от всех. Основное действие фильма разворачивается в течение одного дня. Главный герой, как и обычно, приходит на работу в библиотеку, но именно в этот день произойдёт ряд событий, которые изменят жизнь всех героев фильма.

Петр Музыка - Вместо меня

vk.com

Главный герой Вольдемар уходит в армию и прощается с любимой девушкой Кариной. Однако по приезду со службы его ждут настоящие испытания.

По словам режиссера, фильм был снят с нулевым бюджетом, все артисты работали бесплатно

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