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Названа цена одной дозы вакцины от COVID-19

Названа цена одной дозы вакцины от COVID-19

07 октября 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото: пресс-служба Российского Фонда Прямых Инвестиций
Пока что тариф на препарат не установлен

Стоимость одной дозы отечественной вакцины от коронавирусной инфекции не будет превышать 1 тыс. руб. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на заседании коллегии в Крыму, передает ТАСС.

- Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал, — сказал Артемьев.

По его словам, пока что тариф на препарат не установлен, но в будущем цена дозы будет снижаться.

- Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран, — отметил глава ФАС.

В России сейчас проходят испытания две вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат, созданной центром Гамалеи «Спутник V» был одобрен Минздравом в августе, сейчас его тестируют на тысячах добровольцах. После окончания третьей фазы исследований вакцина поступит в гражданский оборот.

Вакцина «ЭпидВакКорона» от новосибирского вирусологического центра «Вектор» сейчас завершила испытания второй фазы. Ее должны зарегистрировать в октябре, после чего в ноябре-декабре разработчики приступят к третьей фазу исследований.

Как заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, в первую очередь вакцинировать от COVID-19 будут работников здравоохранения, сотрудников образовательных учреждений и полицейских. После этого инъекции сделают работникам транспорта и общепита.

Президент Владимир Путин рассказал, что многие люди из его окружения уже сделали себе прививку от коронавируса. По словам главы государства, речь идет о десятках людей — его родственники и работающие с ним сотрудники.

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Коронавирус

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