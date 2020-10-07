Медики рассказали, кто обладает максимальным иммунитетом к COVID-19

Роспотребнадзор обнаружил максимальный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу у дошкольников и детей раннего школьного возраста. Также наибольшие показатели иммунитета имеют работники здравоохранения и образования.

Ведомство проводит серологические исследования (лабораторные методы исследований, основанные на выявлении антител или антигенов в биологическом материале пациента — прим. БНК) с использованием протоколов ВОЗ. В них участвуют 26 регионов, обследовано почти 74,5 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Получен диапазон серопревалентности — от 6% до 50%, такой разброс по регионам, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова, выступая на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2020».

По возрастным группам, максимальные — до 71% — показатели популяционного иммунитета были установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста, сказала она. При этом по социально-профессиональному составу наибольшие показатели коллективного иммунитета имеют работники здравоохранения (48%) и образования (до 42%).

Более 30% серопревалентности имеют жители Татарстана, Калининградской, Амурской и Мурманской областей, более 20% — Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской, Тюменской областей. Менее 10% имеют жители Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областей.

- То есть там, где эпидпроцесс начался раньше, там уровень серопревалентности выше. Ну а там, где меньше пораженность и эпидпроцесс был не таким активным, меньший уровень серопревалентности, - пояснила Ежлова.

Роспотребнадзор с сентября также проводит исследование на выявление коронавируса среди студентов и школьников старших классов. За это время было обследовано почти 4 тыс. человек, и вирус нашли в 2,6% случаев. У учащихся средних специальных образовательных учреждений этот показатель составил 2,5%, а у студентов — 1,3%, отмечается в публикации.

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