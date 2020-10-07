Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды
Главная
Новости
Медики рассказали, кто обладает максимальным иммунитетом к COVID-19

Медики рассказали, кто обладает максимальным иммунитетом к COVID-19

07 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Там, где эпидпроцесс начался раньше, уровень серопревалентности выше

Роспотребнадзор обнаружил максимальный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу у дошкольников и детей раннего школьного возраста. Также наибольшие показатели иммунитета имеют работники здравоохранения и образования.

Ведомство проводит серологические исследования (лабораторные методы исследований, основанные на выявлении антител или антигенов в биологическом материале пациента — прим. БНК) с использованием протоколов ВОЗ. В них участвуют 26 регионов, обследовано почти 74,5 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Получен диапазон серопревалентности — от 6% до 50%, такой разброс по регионам, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова, выступая на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2020».

По возрастным группам, максимальные — до 71% — показатели популяционного иммунитета были установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста, сказала она. При этом по социально-профессиональному составу наибольшие показатели коллективного иммунитета имеют работники здравоохранения (48%) и образования (до 42%).

Более 30% серопревалентности имеют жители Татарстана, Калининградской, Амурской и Мурманской областей, более 20% — Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской, Тюменской областей. Менее 10% имеют жители Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областей.

- То есть там, где эпидпроцесс начался раньше, там уровень серопревалентности выше. Ну а там, где меньше пораженность и эпидпроцесс был не таким активным, меньший уровень серопревалентности, - пояснила Ежлова.

Роспотребнадзор с сентября также проводит исследование на выявление коронавируса среди студентов и школьников старших классов. За это время было обследовано почти 4 тыс. человек, и вирус нашли в 2,6% случаев. У учащихся средних специальных образовательных учреждений этот показатель составил 2,5%, а у студентов — 1,3%, отмечается в публикации.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Коронавирус

Читайте также: В Коми утвердили список пострадавших от COVID-19, которые смогут переобучиться

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Житель Коми: «Начальник УГИБДД переехал мне ногу» Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Сыктывкарцы нашли новые детали таинственного американского самолета в Коми Читать
05 октября
Дорогое ЖКХ: что не так с ценами на коммуналку в Коми Читать
04 октября
Фото дня в Сыктывкаре: осенний пейзаж над водной гладью Читать
Посмотреть все
25 сентября С экс-руководителя ООО «РЭКОН» взыщут свыше 126 млн рублей за махинации в сфере ЖКХ
25 сентября В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз
Загрузка...

Новости России и мира

03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru