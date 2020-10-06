Фото дня в Сыктывкаре: завораживающие красоты окраин

Только взгляните на этот густой туман, который снял наш подписчик. А огромные теплицы на краю города, в которых отражается утреннее солнце, придают этому пейзажу особый шарм.

Женя Никулин

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