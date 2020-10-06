В России предложили ввести новые штрафы

За парковку на газонах и проезд по ним в новом КоАП могут ввести штраф до 3 тысяч рублей, следует из проекта статьи 16.9 «Нарушения требований в области благоустройства территории», который есть в распоряжении РИА Новости.

- Остановка (стоянка) транспортных средств, кроме специальных транспортных средств, используемых для работ по благоустройству, на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а равно проезд транспортных средств по указанным объектам влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей, - говорится в проекте.

Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей могут наложить за мойку автомобилей в неположенных местах, а также за «автохлам» во дворах. За несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов штраф может составить для юрлиц от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для граждан - от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.

Как сообщила РИА Новости член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, в первой редакции проекта кодекса отдельной статьи о правонарушениях в сфере благоустройства территории и создания комфортной среды проживания в любом населенном пункте страны не было вообще.

- Но для регионов и особенно муниципалитетов очень важно, чтобы такой состав в новом кодексе появился и был легко администрируемым. В текущем варианте проекта предполагается статья 16.9 «Нарушения требований в области благоустройства территории», которая включает в себя семь универсальных подпунктов, отражающих практически все потребности регионов и муниципалитетов по наведению порядка в этой сфере, - сказала сенатор.

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