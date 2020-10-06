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«Население категорически против»: в одном из сел Коми построят фонтан за 2 миллиона рублей

«Население категорически против»: в одном из сел Коми построят фонтан за 2 миллиона рублей

06 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
squareyards.com
Жителей такая инициатива в восторг не привела

В селе Айкино Усть-Вымского района появится фонтан стоимостью 2 млн рублей. Об этом сообщил «Комиинформ».

По проектно-сметной документации, объект будет установлен в зоне отдыха «Отдыхаем вместе» рядом с администрацией, домом культуры, библиотекой и торговым центром. На благоустройство райцентра будут выделены средства из бюджета сельского поселения на 2020 год, республиканской казны, а также из  внебюджетных источников.

Высота фонтана из гранита бежевого цвета составит 1,75 м, диаметр — 3 м. Вода будет циркулировать с помощью двух дренажных насосов, на дне планируется выложить мозаику из стекла. Также в рамках проекта в районе нового фонтана должны появиться четыре светильника с люминесцентными лампами, управление подсветкой будет дистанционным.

Тем временем жителей села такая инициатива в восторг не привела. Они посчитали, что постройка будет пустой тратой денег:

- Администрация района возжелала построить фонтан в сквере между самим зданием администрации и налоговой и потратить на это 2 миллиона. Хотя в самом селе куча других нерешенных проблем: не ремонтированные дороги и тротуары, газификация мест ИЖС, подъезд к зданию ЦРБ ( там вообще «танкодром»). Население в целом категорически против, разумно предлагает деньги не тратить на роскошь, а решать более «земные» проблемы.

Подрядчики могут подавать заявки на участие в электронном аукционе до 8.00 12 октября. Сам аукцион пройдет 14 октября.

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Благоустройство

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Комментарии 2

час назад Никола Тесла
Вот и не будет в селе фонтана. Всё просто. Потом все будут вспоминать бунтаря, которые был против.
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час назад хз
Често с одной стороны благоустроить дворы зелень и дороги хорошо бы, а с другой стороны фонтан останется на десятилетия а дороги на 2 млн распилят что будет только 10 метров которые рассыпаться будут через год. Тут желательно предложить жителям что им больше надо объяснив все +- того или иного действия
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