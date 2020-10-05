В России исключили введение всеобщей самоизоляции

В России не будут повторно вводить всеобщий режим самоизоляции, заявил РИА Новости первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, пишет РИА Новости.

- Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции, — сказал он.

Однако, по его мнению, «режима самоизоляции для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать». Для остальных же требования будут мягче, считает Рязанский.

Парламентарий пояснил, что у пожилых уже ослаблен иммунитет и в условиях пандемии к ним нужно особенно бережно относиться. Кроме того, Рязанский высказался за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности — по его словам, в маршрутке, в которой он ехал на работу, были только два-три человека в масках.

Напомним, на 5 октября в Коми лабораторно подтверждено 8 848 (+110) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 7207 (+8) человек. Умерло 120 пациентов.

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