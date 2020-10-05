Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты
Главная
Новости
В России исключили введение всеобщей самоизоляции

В России исключили введение всеобщей самоизоляции

05 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru
В Совфеде высказались за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности

В России не будут повторно вводить всеобщий режим самоизоляции, заявил РИА Новости первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, пишет РИА Новости.

- Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции, — сказал он.

Однако, по его мнению, «режима самоизоляции для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать». Для остальных же требования будут мягче, считает Рязанский.

Парламентарий пояснил, что у пожилых уже ослаблен иммунитет и в условиях пандемии к ним нужно особенно бережно относиться. Кроме того, Рязанский высказался за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности — по его словам, в маршрутке, в которой он ехал на работу, были только два-три человека в масках.

Напомним, на 5 октября в Коми лабораторно подтверждено 8 848 (+110) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 7207 (+8) человек. Умерло 120 пациентов.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Коронавирус

Все статьи о коронавирусе читайте ЗДЕСЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Синоптики рассказали, когда Коми накроет снегом Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Дорогое ЖКХ: что не так с ценами на коммуналку в Коми Читать
вчера
Фото дня в Сыктывкаре: осенний пейзаж над водной гладью Читать
03 октября
Выразительные улыбки и осенние наряды: 7 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
25 сентября С экс-руководителя ООО «РЭКОН» взыщут свыше 126 млн рублей за махинации в сфере ЖКХ
25 сентября В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз
Загрузка...

Новости России и мира

03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru