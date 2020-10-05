В Коми закончились послабления для бизнеса во время пандемии

В связи с ослаблением ограничительных мер в отношении бизнеса часть мер имущественной поддержки в республике прекращает свое действие. Об этом со ссылкой на Минимущества Коми сообщает КП в Коми.

Ведомство отчиталось, что с марта по октябрь только на освобождении от арендной платы или снижении ее на 50% предприниматели Коми сэкономили 312,7 млн рублей. Это одна из мер, которые были призваны помочь бизнесу в условиях действия ограничений в период распространения коронавирусной инфекции.

А затем сообщило: внесены изменения в распоряжения правительства Коми от 30 марта 2020 года № 84-р и от 27 мая 2020 года № 153-р. Согласно этим изменениям 30 сентября 2020 года завершили свое действие следующие меры поддержки:

полное освобождение от внесения арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих основные виды экономической деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением правительства России от 03.04.2020 № 434;

снижение арендной платы на 50% для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих иные виды деятельности, не включенные в перечень отраслей, утвержденных постановлением Правительства России от 03.04.2020 № 434;

снижение арендной платы за земельные участки на 50% для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей – арендаторов земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, являющихся собственниками объектов недвижимости, расположенных на соответствующих земельных участках, которые предоставили отсрочку уплаты арендной платы.

При этом предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства – арендаторам госимущества Коми (независимо от отраслей) временной отсрочки на внесение арендной платы продолжает свое действие.

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