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Сыктывкар в деталях: история и трагедии на городском аэропорту (фото)

Сыктывкар в деталях: история и трагедии на городском аэропорту (фото)

07 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: oldsyktyvkar.ru / Сыктывкарский аэропорт в 1970 году
В результате происшествий погибло 30 человек

Сыктывкарский аэропорт - одна из главных достопримечательностей города. В еженедельной рубрике «Сыктывкар в деталях» портал PG11.ru подготовил для вас материал о его истории.

Международный сыктывкарский аэропорт - объект федерального значения в столице Коми. В 2018 году его назвали в честь первого летчика республики - Петра Истомина. Само здание и взлетная полоса были построены в 1964 году.

В 2011 году произвели реконструкция обоих терминалов аэропорта. Фасад здания осовременили облицовочными материалами, автобусную остановку перенесли в сторону. В процессе реконструкции увеличили количество стоек регистрации и обновили залы ожидания. 

Новый терминал

Макет нового терминала

О необходимости открытия нового терминала в 2015 году высказался гендиректор «Комиавтотранса» Александр Пономарев. Он отметил, что у старого здания низкая пропускная способность, которая не позволяет принимать большее количество рейсов. Также, в связи с увеличением авиапарка, стало увеличиваться количество полетов.

Полная стоимость международного терминала оценивалась в 300 миллионов рублей из регионального бюджета и еще 500 миллионов — от Росграницы. 

Ремонт международного терминала

В ответах на вопросы жителей республики глава Коми Владимир Уйба заявил, что к 100-летию республики будет отремонтирован международный терминал аэропорта. Связано это с проведением чемпионата по хоккею с мячом, а также с тем, что в Коми прибудет очень много гостей из-за рубежа. 

Мы собрали общий капитал, чтобы сделать достойным и симпатичным наш терминал. Он расширится в размерах, будет система кондиционирования, воздухоподготовки. Дополнительно поставим две кабинки для прохода, - сообщил Владимир Уйба.

На ремонт аэропорта потратят 45 миллионов рублей, при том только 5 миллионов возьмут из регионального бюджета. Остальные 40 миллионов выделили «Монди СЛПК» в рамках социального партнерства. 

Ремонт международного терминала завершится к концу 2020-го года.

Трагедии

  • Катастрофа Ил-14 под Сыктывкаром в 1960-м году

20 июля 1960-го года самолет летел из Ленинграда в Сыктывкар, с промежуточной остановкой в Череповце. Потерпел крушение на 87 км юго-западнее аэропорта Сыктывкар. Причиной катастрофы стало попадание самолета в грозовую облачность, под влиянием больших перегрузок самолёт начал разрушаться в воздухе, потерял управляемость, упал в лес, взорвался и сгорел. Погибло 23 человека.

  • Катастрофа Ан-10 под Сыктывкаром в 1963-м году

8 февраля 1963-го года самолет выполнял тренировочный полет. Во время полета у аппарата отказали двигатели, самолет потерпел крушение. Находившиеся на борту 7 человек погибло. 

  • Катастрофа Ту-134 под Сыктывкаром вв 1986-м году

2 июля 1986-го года во время полета в самолете загорелся багажный отсек. Самолет был вынужден совершить посадку в лесу в 75 километрах от сыктывкарского аэропорта. При снижении самолет полностью разрушился и сгорел. Число погибших неизвестно. 

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Сыктывкар в деталях

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