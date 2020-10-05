Названы сроки возможного повторного заражения коронавирусом

Антитела после перенесенного COVID-19 сохраняются полгода. После этого срока может возникнуть риск повторного заражения коронавирусом. Об этом рассказал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

- Через три-четыре месяца в крови начинает уменьшаться количество антител, а к пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген,- цитирует эксперта РИА Новости.

В числе факторов, которые ослабляют иммунитет к коронавирусной инфекции специалисты также назвали и переохлаждение. В период роста вирусных инфекций важно не испытывать свой организм температурными перепадами. Медики не устают напоминать и о необходимости соблюдения санитарных правил в этот период.

Ранее, прогнозируя сроки прекращения эпидемии коронавируса в России, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев назвал конец 2021 года.

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