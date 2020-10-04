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Названо самое полезное растительное масло для готовки

Названо самое полезное растительное масло для готовки

04 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
roscontrol.com
Оно богато витамином Е

Жарить еду на масле вредно в любом случае, однако меньше всего трансжиров при термической обработке образует кокосовое масло. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал профессор МГМУ имени Сеченова гастроэнтеролог Алексей Буеверов, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что организм человека не приспособлен к переработке трансжиров. Они повреждают сосудистую стенку и могут привести к раку и диабету второго типа.

- Растительное масло можно употреблять в небольших количествах, в основном для заправки салатов. Оно в определенной степени обеспечивает потребность в ненасыщенных жирных кислотах, — добавил врач.

По его словам, самое полезное масло — тыквенное. Оно богато витамином Е (природным антиоксидантом), в нем содержится максимум полиненасыщенных жиров, которые участвуют в защите сосудистой стенки от атеросклероза, улучшают сперматогенез и деятельность центральной нервной системы.

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Еда

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