В Сыктывкаре появились контейнеры для одежды, которую бесплатно раздают нуждающимся

В столице Коми появились контейнеры для сбора одежды нуждающимся. О ходе реализации проекта рассказали в АНО «Сила жизни».

4 октября в Сыктывкаре установили еще несколько контейнеров для сбора одежды нуждающимся. Они появились на пяти адресах: ул.Бумажников, д.36 к.3, Сысольское шоссе, д.20, ул. Зои Космодемьянской, д.21 ул.65 лет Победы, д.20 и с.Выльгорт, ул.Домны Каликовой, д.45. Авторы инициативы отмечают, что не все контейнеры оказались там. Где их хотели бы видеть, поэтому в будущем они могут поменять расположение. Как отмечают в АНО «Сила жизни», из всей одежды они берут только новые и мало Б/У вещи. Порванная и старая одежда сразу же утилизируется. После этого все оставшееся сортируют и обрабатывают, а затем выставляют в пункте выдачи.

- То, что мы делаем - это исключительно наша частная инициатива: личные средства и время, написание гранта и его реализация. Мы не должны быть единственными!!! Хотите помогать или делать то же что и мы в других городах, напишите личное сообщение https://vk.com/nastenkaslo и получите необходимую информацию, - пишут авторы проекта.

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