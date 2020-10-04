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Вернутся ли российские школы к дистанционке: Минпросвет прокомментировал ситуацию

Вернутся ли российские школы к дистанционке: Минпросвет прокомментировал ситуацию

04 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
В каждом субъекте эпидемическая ситуация разная

Замминистра просвещения России Денис Грибов 3 октября рассказал, что ведомство не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционную работу.

Во время беседы с журналистами в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» он отметил, что в каждом субъекте эпидемическая ситуация разная.

- Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию. Сейчас во многих школах начинается каникулярный период, в том числе в Москве. Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация, - цитирует Грибова ТАСС.

Как уточняет RT, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что эти меры позволят минимизировать риски инфицирования COVID-19 на фоне роста числа выявленных случаев заболевания. Также в мэрии Снежинска в Челябинской области решили отправить всех школьников с 5 октября на двухнедельный карантин по ОРВИ и коронавирусу.

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Коронавирус Школа

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