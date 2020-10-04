ВОЗ высказалась против нового карантина в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась против повторения жестких карантинных мер борьбы с пандемией коронавируса, пишет «Российская газета».

- Реакция на пандемию в октябре - она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь, - предостерегла россиян Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что возвращение карантина может повлиять не только на экономику, но и на систему здравоохранения. Скажем, вызвать проблемы с лечением сердечно-сосудистых болезней, онкологии и диабета. Кроме того, по ее словам, изоляция оказывает давление на психику людей, отмечает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что единственным условием избежать возвращения режима самоизоляции в России является соблюдение мер безопасности. По словам чиновницы, 80-85 процентов людей, заразившихся COVID-19, их не соблюдали.

- Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идем в самоизоляцию, - подчеркнула она.

Напомним, 4 октября в Коми лабораторно подтверждено 8 738 (+106) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 7199 (+31) человек. Умерло 120 пациентов.

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