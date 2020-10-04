Назван самый полезный продукт в мире по мнению диетологов

Ученые заявили, что несмотря на содержание холестерина, этот продукт является источником животного белка, холина, железа, цинка и других важных микроэлементов, пишет РИА Новости.

Диетологи из академического центра медицинских наук в Далласе назвали яйца одним из самых полезных продуктов на планете.

Несмотря на то, что даже одно яйцо содержит 372 миллиграмма холестерина, этот продукт является источником животного белка, холина, железа, цинка и других важных микроэлементов, пишет «Росбалт» со ссылкой на Cursorinfo.

Яйца улучшают работу и здоровье мозга, помогают регулировать аппетит, защищают от врожденных дефектов во время беременности благодаря холину и фолиевой кислоте, а также витамину B12. Кроме того, яйца улучшают зрение, помогают укреплять кости благодаря витамину D, указывают ученые.

Между тем российский врач и телеведущий Александр Мясников считает брокколи самым полезным для здоровья человека продуктом. Свой выбор он объяснил тем, что этот продукт помогает в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом сам врач, по его словам, брокколи не очень любит, но к его вкусу легко привыкнуть.

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