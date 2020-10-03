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Синоптики рассказали, когда Коми накроет снегом

Синоптики рассказали, когда Коми накроет снегом

03 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Прогноз погоды на октябрь в Коми
Октябрь ожидается теплее обычного

В третьей декаде октября в Коми начнет формироваться снежный покров. Предварительный прогноз на десятый месяц года публикуют синоптики Коми ЦГМС.

В целом октябрь ожидается теплее обычного на 1...2С (норма среднемесячной температуры на крайнем северо-востоке -5С, в северных и центральных районах -1...-3С, в южных 0...+1С). Месячное количество осадков предполагается около средних многолетних значений (норма 52-67 мм, в крайних восточных районах 77-92 мм).

Предполагается, что в первой половине октября характер погодных условий в основном будет определяться влиянием полей высокого атмосферного давления. Циклоны ожидаются редкими и непродолжительными. Поэтому на большей части территории будет преобладать погода с переменной облачностью и редкими осадками.

Во второй половине октября прогнозируется некоторое усиление циклонической активности, что увеличит количество осадков. Температура большую часть месяца ожидается выше климатической нормы или близкой к ней, с характерным сезонным снижением.

Начало метеорологической зимы, с переходом среднесуточной температуры воздуха через 0С к отрицательным значениям на крайнем северо-востоке наиболее вероятно в конце первой декады месяца, на остальной территории — в третьей декаде октября. Близко к этим датам ожидается и формирование снежного покрова.

В первой половине месяца при похолодании возможно понижение температуры в ночные часы до -5...-7С, на крайнем северо-востоке до -10С, днем будет не выше +4С. Осадки в этот период прогнозируются в виде снега, возможно формирование снежного покрова, на юге — временного. Во второй половине месяца по территории возможен большой разброс температур: преобладающие ночные температуры воздуха будут составлять -1...-6С, в отдельные ночи в северных и центральных районах возможно понижение до -10...-15С, на крайнем северо-востоке — ниже -15С. Преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в пределах -4...+3С, на юге в отдельные теплые дни будет превышать +5С, на крайнем северо-востоке при похолодании в пределах -5...-10С.

Прогноз является ориентировочным и отражает лишь вероятную тенденцию в изменении температуры воздуха внутри месяца

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Погода

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