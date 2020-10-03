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Выразительные улыбки и осенние наряды: 7 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Выразительные улыбки и осенние наряды: 7 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

03 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
@ n_a_s_t_a_s_i_a_ / instagram.com / Подборка фото сыктывкарских красавиц из Instagram
Горожанки радуют подписчиков очаровательными снимками

Золотая осень - именно так можно описать то, что сейчас происходит в Сыктывкаре. Зеленых деревьев на улицах не осталось совсем, все они покрылись желтой и золотой листвой. А это - отличный фон для фото! Это и доказывают сыктывкарские красавицы, которые публикуют свои снимки в Instagram.

@ulanovasvetlana

@kristina_tomsha_

@juliatokarezza

@kodanyovaa

@olga.denisova._

@n_a_s_t_a_s_i_a_

@mil.zh

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